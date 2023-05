In casa Cupertino è tempo di grandi novità ma sarà necessario attendere ancora un po’ prima di conoscere dal vivo tutti gli aggiornamenti introdotti da Apple. Il riferimento non è esclusivamente ai nuovi melafonini né al visore per la realtà mista su cui il colosso è da tempo a lavoro.

Nei mesi scorsi sono emerse più informazioni sulla volontà di Apple di rinnovare i suoi iPad Pro abbandonando i display Mini-LED per far ricorso a dei pannelli OLED. Il portale 9to5mac.com ha quindi colto l’occasione per tornare sull’argomento chiarendo i motivi che hanno indotto Apple al cambiamento e rivelando alcune novità sul lancio e il costo finale dei nuovi dispositivi.

Apple aggiornerà gli iPad Pro introducendo display OLED!

A giustificare la scelta di Apple di aggiornare i suoi iPad Pro abbandonando i display mini-LED, pur essendo stati introdotti soltanto nel 2021, vi sarebbero motivi legati principalmente alla qualità d’immagine offerta dai nuovi pannelli. I pannelli OLED garantiscono una migliore qualità soprattutto nella riproduzione del colore nero ma a differenza dei mini-LED causano un effetto definito burn-in, che indica la permanenza di un’immagine statica sul display per un periodo di tempo non indifferente. Il dettaglio non sembrerebbe comunque intaccare la qualità dei pannelli OLED ritenuti senza alcun dubbio migliori di quelli attualmente adottati.

Secondo l’analista Ross Young, inoltre, Apple farà ricorso a una particolare tecnologia che, oltre a garantire un’ottima qualità permetterà di ottenere dei vantaggi in termini di consumo energetico.

Entro il 2024, quindi, Apple potrebbe aggiornare i suoi iPad Pro proponendo il modello da 11,00 pollici a un prezzo di partenza di 1500,00 dollari.