Samsung ha appena annunciato una nuova generazione di chip di memoria. Il produttore coreano ha presentato il primo modulo DRAM Graphics Double Data Rate 7 (GDDR7). Stando a quanto emerso, le migliorie e gli upgrade apportati a questa nuova generazione garantiranno tantissimi vantaggi.

Dal punto di vista tecnologico, ci sarà un notevole incremento nella velocità di trasferimento dei dati. Verrà superata la velocità di 24Gbps della RAM DDR6. Grazie alla tecnologia GDDR7 DRAM, Samsung potrà consolidare la propria posizione nel mercato dei circuiti integrati e della grafica.

Gli ulteriori vantaggi collegati alla nuova tecnologia, saranno certamente legati alla maggiore stabilità delle performance e alla velocità di trasferimento. Samsung indica che sarà possibile raggiungere 1.5TBpsIt con una velocità di trasferimento pari a 32Gbps.

Samsung vuole mantenere la leadership nel settore delle memorie con il lancio del primo modulo GDDR7 da 32GBps

Questo incremento prestazionale è legato alla tecnologia Pulse Amplitude Modulation (PAM3) che garantisce performance del 50% superiori rispetto alla tecnologia Non Return to Zero (NRZ) utilizzata dalla precedente generazione. Inoltre, il passaggio al GDDR7 permetterà una migliore efficienza energetica stimata del 20% superiore ai moduli GDDR6.

Come dichiarato da Yongcheol Bae, Executive VP del Memory Product Team: “La nostra tecnologia GDDR7 DRAM permetterà di elevare l’esperienza utente nelle aree che richiedono un miglioramento delle performance grafiche di device come workstations, PC e console da gaming. Inoltre, ci aspettiamo di espanderne le potenzialità nei settori dell’IA, del high-performance computing (HPC) e nel mondo automotive. La prossima generazione di grafiche DRAM allineerà il mercato con la domanda e permetterà al brand di mantenere la propria leadership nel settore”.