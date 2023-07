MINI Aceman, ecco le foto spia del nuovo modello

Nei piani del noto marchio automobilistico MINI c’è l’arrivo di un nuovo crossover full electric. Si tratta del prossimo MINI Aceman e dovrebbe essere svelato in veste ufficiale sul mercato automobilistico nel corso del 2024. Fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere in anteprima come sarà il design grazie al concept rivelato dalla stessa azienda circa un anno fa. Nel corso delle ultime ore, però, sono state pubblicate in rete anche alcune foto spia del nuovo modello.

MINI Aceman, ecco svelato nuovamente il design grazie a queste foto spia

Sono da poco arrivate nuove conferme riguardanti il design ed il look del prossimo crossover elettrico del noto marchio automobilistico MINI. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo MINI Aceman. Questo modello è stato da poco intercettato su strada durante alcuni test di efficienza.

Dalle foto spia appena pubblicate in rete è possibile quindi scorgere come sarà il design. Le forme e le dimensioni, tutto sommato, sembrano ricalcare quelle rivelate dal concept presentato dall’azienda tempo fa. Il nuovo modello presenta però ancora diversi camuffamenti sulla carrozzeria, quindi non si riesce ad intravedere molto.

Le foto appena emerse hanno anche lasciato intravedere gli interni del nuovo veicolo. Anche qui sono presenti alcuni teli per non rivelare molti dettagli. Tuttavia, possiamo comunque notare la presenza al centro di un grande display di forma circolare, proprio come sulla MINI a tre porte. Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo veicolo. Ricordiamo che dovrebbe essere disponibile in versione solo elettrica, di cui una con motore elettrico da 184 CV e una versione con motore elettrico da 218 CV.