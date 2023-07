Nelle scorse settimane abbiamo assistito al lancio globale di Threads da parte di Meta, il nuovo social network ha fin da subito conquistato milioni di utenti in tutti i paesi in cui è stato rilasciato e non, in Europa infatti il social non era e non è tutt’ora disponibile, Meta aveva infatti imposto un blocco geografico al download, il quale però è stato bypassato da tantissimi utenti che sono riusciti ugualmente a iscriversi e usare Threads, almeno fino a qualche giorno fa, Meta ha infatti poi bloccato l’utilizzo del social a tutti gli account pizzicati in flagrante.

Gli account sono stati resi inutilizzabili grazie al loro tag geografico, che ha consentito di bloccarli anche se magari connessi al web tramite una VPN, dopo qualche giorno Meta ha anche deciso di confermare il blocco tramite uno statement.

La dichiarazione e il perché

“Thread non è attualmente disponibile nella maggior parte dei paesi europei e abbiamo adottato ulteriori misure per impedire alle persone di quei paesi di accedere all’app. L’Europa continua ad essere un mercato molto importante per Meta e speriamo di essere in grado di portare Threads in più paesi in futuro“.

Ciononostante la volontà di portare Threads in Europa c’è, semplicemente Meta non vuoi guai con le leggi europee decisamente più restrittive e con una in particolare, la quale vieta di combinare i dati di più piattaforme per la generazione di inserzioni personalizzate, cosa che Meta farebbe usando i dati di Instagram, social di cui Threads è satellite e che invece in America è consentito.