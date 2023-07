IPTV al capolinea, addio al servizio pirata per Sky e DAZN gratis col nuovo DDL

Era lo scorso mese di marzo quando arriva una proposta di legge contro tutti i sistemi di riproduzione di pirateria audiovisiva e contro tutte le IPTV. La trasmissione di contenuti illeciti di eventi sportivi e di tutti gli altri ambiti che in genere riguardano le Pay TV potrebbe essere giunta al termine.

La decisione finale lasciata al Senato sarebbe arrivata, con la proposta che diventa a tutti gli effetti legge.

IPTV al capolinea con il DDL approvato anche dal Senato dopo la Camera

Il Senato ha espresso l’ultimo voto per far diventare la proposta una vera e propria legge. Questo permetterà anche all’AGCOM di accentrare nelle sue mani più poteri, potendo dunque intervenire più rapidamente verso i trasgressori, bloccando il segnale di trasmissione.Tutto avverrà in un massimo di 30 minuti.

È previsto inoltre un periodo di reclusione da 6 mesi a 3 anni mentre le sanzioni andranno da 2.582 a 15.493 euro.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici del mondo del calcio, in questo caso da Claudio Lotito che oltre ad essere presidente della società calcistica Lazio e anche senatore di Forza Italia. Evidente la sua soddisfazione in merito alla decisione di ufficializzare il nuovo decreto legge:

“La pirateria provoca danni enormi per l’economia italiana con 1,7 miliardi di minori ricavi, valutando i settori indotti collegati. Queste procedure illegali inoltre provocano oltre 300 milioni in meno di entrate fiscali e una perdita di quasi 10.000 posti di lavoro. Con questa legge si sanzionano sia penalmente che attraverso l’aumento degli importi delle multe la pirateria cinematografica, quella audiovisiva e quella editoriale.”