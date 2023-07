Lidl propone un nuovissimo affare imperdibile: la scopa telescopica a soli 17,99 euro. Questo strumento di pulizia non solo è pratico ed economico, ma vi permetterà di tenere la vostra casa in ordine senza alcuno sforzo.

Grazie al suo design intelligente e maneggevole, questa scopa Lidl permette una pulizia efficace e soprattutto agevole. Anche se avete circa 10 gatti che perdono quintali di pelo, con questo strumento la vostra casa brillerà in un attimo.

Le caratteristiche della scopa Lidl Click di PARKSIDE

Il sistema Click di PARKSIDE è stato inventato per fornire un’esperienza di pulizia profonda e senza troppi sforzi. Adatto per tubi standard di 13 mm (½), questa fantastica scopa è l’ideale per la pulizia di terrazzi, sentieri, vialetti, facciate e porte del garage. Lo strumento presenta un manico telescopico in alluminio, regolabile in continuo da 127 a 193 cm. Questo particolare aspetto permette di effettuare pulizie fino ad un’altezza di 3 metri, offrendo anche un’ampia flessibilità d’uso.

Inoltre, possiede una leva di regolazione con un dosatore incorporato per l’acqua, consentendo così un preciso controllo del flusso d’acqua durante il processo di pulizia.

L’utensile per la pulizia venduto presso Lidl include due tipi di spazzole: una spazzola resistente per sporco ostinato e una spazzola delicata per superfici sensibili. Entrambe le spazzole sono compatibili con il sistema di connessione per tubi di 13 mm (½).

Un fattore ineguagliabile del sistema Click di PARKSIDE Lidl è l’eccellente rapporto qualità-prezzo. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano avere una casa sia all’interno che all’esterno sempre brillante. Diciamo solo che se Cenerentola ne avesse avuta una tutta sua, avrebbe avuto una vita più semplice.

Affrettatevi quindi a raggiungere il negozio Lidl più vicino e acquistate la vostra scopa e non dimenticate di dare uno sguardo al volantino settimanale e alle numerose offerte.