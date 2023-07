Il team di sviluppo di Professional Fishing 2 ha deciso di permettere a tutti i giocatori di provare in anteprima il titolo. Il nuovo capitolo della popolare serie dedicata alla simulazione di pesca è disponibile su PC in versione demo.

I giocatori potranno accedere alla regione del Forest Lake e potranno sperimentare alcune delle moltissime opzioni disponibili all’interno del titolo. Trattandosi di una demo, non saranno attive tutte le feature di Professional Fishing 2, ma sarà possibile prendere dimestichezza con il titolo in attesa del lancio ufficiale.

Il debutto è atteso a settembre su PC e sarà disponibile su Steam in accesso anticipato. In seguito, nel 2024, il titolo sarà pubblicato anche per console Sony PlayStation e Microsoft Xbox. Lo sviluppo è curato dallo studio polacco MasterCode mentre il publisher sarà Ultimate Games.

Arriva la prima demo giocabile di Professional Fishing 2, il simulatore di pesca più accurato e realistico mai realizzato

Ricordiamo che il primo capitolo ha fatto il proprio debutto nel 2018 come gioco gratuito e l’accoglienza del pubblico è stata molto buona. Infatti, su Steam, il titolo può vantare il 76% di valutazioni positive su un totale di 3.200 recensioni.

A differenza del precedente capitolo, Professional Fishing 2 non sarà gratuito ma introdurrà tante feature richieste dalla community. Gli sviluppatori hanno lavorato sul realismo dell’esperienza, offrendo ampia scelta in termini di zone di pesca, strumenti e pesci.

Il titolo integrerà anche elementi da survival, con la possibilità di giocare in prima o terza persone. Non mancherà la modalità multiplayer che amplia le possibilità di gioco. Come dichiarato da Mateusz Zawadzki, CEO di Ultimate Games: “In Professional Fishing 2 il giocatore può decidere se preferisce una visuale in prima persona o in terza persona. Mentre il gioco offrirà ampie modalità multiplayer, coloro che preferiscono il gioco singolo troveranno anche molti sfide e funzionalità che garantiscono molte ore di divertimento buono e rilassante“.