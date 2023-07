Una nuova offerta prova a convincere il maggior numero di utenti al cambio operatore, ecco arrivare da TIM la perfetta occasione per riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di un bundle veramente molto ampio e ricco di opportunità.

Accedere alla promozione di cui vi parleremo nell’articolo è facilissimo, non dovete fare altro che recarvi in un qualsiasi negozio in Italia, ed approfittare del cambio operatore telefonico, a patto che comunque proveniate da una specifica realtà (in genere si parla di MVNO o di Iliad), con annessa portabilità obbligatoria del numero originario.

Se premete qui vi potete collegare al nostro canale Telegram ufficiale, e trovare i codici sconto Amazon completamente gratis.

TIM, le offerte sono spaventose, ecco la migliore

Una delle offerte più interessanti di casa TIM resta sicuramente la Power Supreme Web Easy, promozione pensata per spingere l’utente in possesso di una SIM di MVNO o di Iliad, al cambio operatore telefonico. Il suo prezzo è di soli 7,99 euro al mese, garantendo ad ogni modo un bundle interessante, con pagamento tramite il credito residuo della SIM collegata. Gli utenti che la vorranno attivare dovranno pagare inizialmente 25 euro, di cui 20 euro di ricarica, ma potranno godere della prima mensilità a titolo gratuito.

Osservando da più vicino la promozione, il cliente può ad ogni modo godere di tanti contenuti, a tutti gli effetti si accederà a 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G, con SMS e minuti senza limiti, spendibili a piacimento verso i vari numeri di telefono registrati in Italia.