PostePay nel mirino, carte svuotate e utenti disperati

Postepay, gli utenti sono in serio pericolo e tutte le carte di credito possono essere bucate in pochissimo tempo.

Le carte ricaricabili PostePay tornano nuovamente nel mirino dei tantissimi malviventi che al giorno d’oggi sono pronti a tutto pur di acquisire il denaro dei poveri contribuenti, messo da parte con tanti sacrifici, ed in pochissimo tempo malauguratamente sperperato.

Il motivo per cui l’attenzione dei malviventi cade proprio sulle PostePay è solamente uno: la grande diffusione in Italia. E’ bene sapere, infatti, che sono le carte ricaricabili più utilizzate sul territorio, e per questo motivo è più facile che qualcuno cada nella rete lanciata dal malfattore. L’attenzione, come vi diciamo sempre, deve essere posta ai massimi livelli, in modo da evitare qualsivoglia difficoltà o problematica.

PostePay, la truffa è decisamente pericolosa

Il meccanismo parte con l’invio, da parte del malvivente, di un messaggio di posta elettronica, o anche SMS, all’interno del quale inserire un testo che preoccupa fortemente il consumatore, spingendolo a premere un link, che dovrebbe idealmente portarlo verso il sito ufficiale di Poste Italiane. In genere si parla di un tentativo di accesso indesiderato, oppure di un addebito/accredito da verificare, tutte motivazioni che preoccupano il consumatore inesperto. Il sito collegato è generalmente identico all’originale, almeno da un punto di vista puramente estetico, ma allo stesso tempo nasconde un’insidia importante, poiché a tutti gli effetti è registrato su un server di proprietà del malvivente, il quale può leggere tutto ciò che l’utente va digitando, e di conseguenza scoprire i dati sensibili, nonché di accesso al conto intestato.