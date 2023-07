1Mobile è una compagnia telefonica virtuale poco conosciuta, ma molto efficiente, un temibile avversario dei soliti operatori grazie ai servizi proposti ai propri utenti e alle numerose offerte a loro disposizione.

I clienti 1Mobile che vogliono effettuare una ricarica della propria SIM possono infatti anche scegliere tra tagli non necessariamente multipli di 5 euro. Questo è possibile tramite l’App 1Mobile o il sito ufficiale dell’operatore, preferendo l’importo che si desidera a partire da 10 euro. La funzionalità in questione non è in realtà una novità introdotta recentemente da 1Mobile, ma è disponibile già da tempo.

Quale ricarica concede di effettuare 1Mobile?

Specificatamente, 1Mobile consente al proprio utente di eseguire ricariche personalizzate dall’App scegliendo tagli di ricarica come 11 euro, 12 euro, 13 euro e non solo, fino a 100 euro. Non si è quindi obbligati a optare per i soliti tagli multipli di 5 euro.

L’app e il sito danno la possibilità di effettuare una ricarica inserendo un importo a scelta, a scaglioni di 1 euro, a partire da 10 euro fino a 100 euro. È sempre disponibile l’alternativa per ricaricare scegliendo uno dei tagli prestabiliti disponibili attualmente, come ad esempio 10 euro, 15 euro, 30 euro, 50 euro e via dicendo.

Una possibilità comoda se al proprio conto manca una determinata cifra per soddisfare l’offerta attiva sul proprio smartphone.

Come effettuare le ricariche

L’app ufficiale di 1Mobile è stata rinnovata di recente con l’introduzione di alcune novità, come il video riconoscimento per l’attivazione online di una nuova SIM. Gli sviluppatori hanno eseguito anche un restyling grafico dell’applicazione, che riprende il design del portale web.

Oltre a questa nuova funzionalità e alla nuova grafica, l’app 1Mobile permette quindi di effettuare una ricarica online della SIM, gestire le proprie offerte attive, controllare i consumi, i rinnovi e il credito residuo.

Gli utenti dell’operatore virtuale possono ance effettuare una ricarica presso i seguenti canali: punti vendita LIS, ricevitorie Mooney abilitate al servizio, punti Snaipay diffusi su tutto il territorio italiano, sportelli bancari del circuito QuiMultibanca e rivenditori del distributore La Flora.

Dopo aver acquistato la ricarica con questa modalità, l’utente deve però effettuare una chiamata dal proprio cellulare al numero 401002 (o +39 346 4441002 da telefono fisso o da estero) e seguire le istruzioni del menù interattivo. In alternativa, dal numero che si vuole ricaricare è possibile digitare il codice “*5002*”, seguito dal codice della ricarica acquistata e dal simbolo “#” (ad esempio “*5002*1234567890#”), premendo poi il tasto chiamata.

Invece per coloro che vogliono ricaricare telefono di un parente o amico, possono farlo direttamente dal proprio cellulare digitando “*5002*pinricarica*numerodaricaricare#”, cliccando successivamente il tasto invio.

Se invece si vuole ricaricare un numero 1Mobile tramite un operatore diverso, bisogna chiamare il 3464441002 e digitare il numero di telefono da ricaricare con il prefisso +39. Quando verrà richiesto di inserire il PIN, il cliente deve digitare 1111 e seguire le istruzioni date per completare l’operazione.

Consigliamo di scaricare l’App 1Mobile a chi è loro cliente, per ottimizzare la propria esperienza telefonica e avere il controllo della propria SIM e dell’importo ad esso associato a portata di click.