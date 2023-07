In questo periodo stanno nascendo continuamente offerte per la rete mobile. Dagli operatori “classici” come TIM o Vodafone si aggiungono quelli virtuali come Iliad o 1Mobile, che stanno generando promo sempre più allettanti. Ma 1Mobile li batte tutti e rende l’estate ancora più HOT con la sua nuovissima offerta.

Nasce infatti “Flash 220”, l’offerta pensata per tutti, in grado di mettere a disposizione degli utenti ben 220 GB, minuti illimitati e 90 sms al costo di soli euro 9,90 al mese.

Quali sono i dettagli dell’offerta 1Mobile?

La nuova tariffa rappresenta soltanto una delle novità di 1Mobile, che, in occasione del suo sedicesimo compleanno, celebrato lo scorso 7 giugno, ha deciso di ringraziare i suoi fidati clienti creando nuove e fantastiche offerte.

Una fiducia basata, oltre che sulla funzionalità della rete, anche sulle tariffe pensate per andare incontro ad ogni necessità dell’utente. Un’altra qualità di 1Mobile è la trasparenza: tutte le promo sono infatti esplicate in modo chiaro e soprattutto restano fisse negli anni.

Tornando alla nuova promo di 1 Mobile, per le SIM attivate con contestuale portabilità, il passaggio deve essere completato con successo entro il primo rinnovo (o 30 gg dall’attivazione della SIM). In caso contrario, verranno addebitati i 5€ precedentemente usufruiti in fase di attivazione. La promozione Flash 220, inoltre, si rinnova automaticamente ogni mese. Ricordiamo però che il traffico che non sarà utilizzato nel mese in corso verrà “perso”, non essendo cumulabile con quello del mese successivo.

L’offerta è valida per i nuovi clienti in portabilità da tutti gli Operatori e anche per nuovi numeri. 1Mobile ti dà quindi la possibilità di portare il tuo numero gratuitamente recandoti presso uno dei suoi punti vendita, oppure facendo la procedura on line.

L’offerta Flash 220 è fino al 15/07/2023, quindi dovete assolutamente affrettarvi!