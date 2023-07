Ogni giorno WhatsApp si colora di nuove funzioni e di piccoli trucchetti che possono indubbiamente agevolare la quotidianità di tutti gli utenti che utilizzano l’app di messaggistica in modo assiduo e continuo. Recentemente abbiamo scoperto che una delle funzioni più desiderate degli ultimi mesi è già stata introdotta, per questo motivo vi vogliamo spiegare come utilizzarla.

Chi ci segue da ormai diverso tempo, sicuramente avrà sentito parlare almeno una volta di messaggi effimeri, definiti comunemente come messaggi che si autodistruggono. Si tratta di un’opzione molto interessante per tutelare la privacy dei consumatori, consistente nel desiderio di offrire la possibilità di impostare un limite temporale, al termine del quale l’intera chat verrà cancellata completamente dai server.

Per le offerte Amazon ogni giorno disponibili sul vostro smartphone, approfittate subito del canale Telegram dedicato che trovate inserito qui.

WhatsApp, il trucco che non dovete perdere di vista

Una funzione che per molto tempo si è pensato potessimo vederla solo in un lontano futuro, ma che in realtà è già attiva e disponibile praticamente su tutti gli smartphone che hanno installato la nota app di messaggistica. Per sfruttarla non sono necessarie operazioni particolarmente complesse, poiché basterà aprire la chat che desiderate privatizzare, premere i tre puntini e poi dirigervi sulla finestra “Messaggi effimeri”.

Dal sottomenù che verrà visualizzato, potrete selezionare l’intervallo temporale al termine del quale la chat verrà cancellata (da un minimo di 24 ore, fino ad un massimo di 90 giorni), offrendovi anche la possibilità di estendere l’impostazione anche a tutte le altre chat collegate con il vostro account.