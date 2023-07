VeryMobile: ecco come verificare la copertura della vostra rete mobile

VeryMobile è uno dei più popolari operatori telefonici virtuali presenti in Italia. La sua rete è in grado di navigare in 2G, 3G e 4G, a seconda del livello di copertura di rete. Tuttavia, non supporta il 5G. Il gestore, si appoggia alla linea del famoso operatore telefonico WindTre, grazie al quale è in grado di raggiungere una velocità di 30 Mbps in download e in upload.

Il livello di copertura della rete di VeryMobile è pari al 99% in tutto il territorio nazionale, ed è garantito anche per tutti gli stati dell’Unione Europea. Questo, grazie alle normative imposte dal “Roaming like at home“, che consente di poter usufruire dei servizi offerti della propria promozione telefonica anche in altri paesi dell’ UE. In questo modo, sarà possibile, per esempio: inviare sms, effettuare chiamate con minuti illimitati e poter disporre come si desidera dei giga di Internet, tutto ciò anche fuori dall’Italia.

VeryMobile e la copertura di rete

Nel caso in cui si intenda verificare se il posto in cui ci troviamo rientri nei luoghi in cui VeryMobile gode della copertura, basta andare sul sito ufficiale del gestore telefonico. Da qui, scorrendo la pagina, si dovrà cliccare sulla voce “rete con il 99,6% di copertura“. Selezionare l’opzione “dettagli“, dopodiché verrà mostrata una mappa interattiva, sulla quale, inserendo un indirizzo specifico, sarà possibile sincerarsi del livello di copertura di cui godiamo. Tutto ciò, consentirà, infatti, di ottenere risultati precisi e dettagliati circa il tipo di copertura della nostra rete, che sia essa in 2G, 3G o 4G.

Tuttavia, per tutte le altre informazioni a riguardo basterà rivolgervi al servizio di assistenza clienti.

Le migliori promo del momento

Parlando, invece, delle migliori offerte telefoniche proposte per quest’estate da VeryMobile, di seguito ve ne indichiamo alcune molto convenienti, valide sia per i nuovi clienti sia per la portabilità di numero mobile.

Promo Very, dal costo di 6.99 euro al mese, e comprende:

– minuti ed sms illimitati verso tutti;

– 100 GB di Internet in 4G;

– 30 Mbps in download e upload;

– Attivazione gratuita.

– Sms e minuti illimitati verso tutti;

– 150 GB di Internet in 4G;

– 30 Mbps in download e upload;

– Attivazione gratuita.

