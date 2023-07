La nuova WindTre FULL 5G Summer è tra le migliori offerte telefoniche attualmente in mercato. Tutti i nuovi clienti possono attivarla e ottenere gli ottimi servizi proposti dal gestore che, in questo caso, non si limita a garantire minuti, SMS e Giga.

I clienti che attivano la nuova offerta estiva ricevono anche la possibilità di ottenere uno smartphone Honor 70 Lite 5G in regalo. Il gestore non richiederà alcuna spesa aggiuntiva e permetterà di acquistare lo smartphone senza dover andare incontro ad alcuna spesa iniziale.

L’offerta, inoltre, include delle straordinarie quantità di minuti, SMS e Giga a un costo di soli 14,99 euro al mese da saldare con servizio Easy Pay.

WindTre FULL 5G Summer: come attivare la nuova offerta con smartphone incluso!

La nuova offerta WindTre FULL 5G Summer può essere attivata indistintamente da tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono richiedere la nuova SIM scegliendo di mantenere invariato il loro numero o di ottenere una nuova linea.

L’attivazione non necessiterà di alcuna spesa ma sarà necessario sostenere un costo iniziale di 10,00 euro per la nuova SIM. In seguito, WindTre richiederà esclusivamente la spesa di 14,99 euro al mese per il rinnovo della tariffa.

I clienti potranno così usufruire ogni mese di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In più, la spesa di rinnovo includerà uno smartphone Honor 70 Lite 5G.

L’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata presso tutti i punti vendita abilitati ma è possibile anche effettuare la prenotazione online, indicando se si desidera acquistare esclusivamente la SIM o SIM e smartphone.