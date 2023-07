Whatsapp è una fabbrica sempre attiva il cui obiettivo è dare ai propri utenti l’esperienza di messaggistica migliore possibile. Nell’ultimo periodo, infatti, ha rilasciato numerosi aggiornamenti. Gli sviluppatori hanno deciso di lavorare per aumentare il grado di personalizzazione delle comunicazioni.

I progetti in programma sono innumerevoli. Quelli che potrebbero essere al più presto disponibili riguardano l’inserimento di nuovi avatar animati e di funzionalità per implementare il grado di sicurezza delle community.

Nuovi avatar personalizzabili su Whatsapp

Per chi ama la creatività, questi nuovi aggiornamenti vi faranno impazzire. Questi permetteranno infatti agli utenti di comunicare con nuovi metodi. Con questa novità gli sviluppatori vogliono creare un’interfaccia che sia ancor più chiara, intuitiva e semplice.

Verranno presto introdotti dei nuovi avatar animati generabili in maniera semplicissima partendo da soltanto una fotografia. La raccolta è stata già ampliata per poter inviare le reazioni, senza dover ricorrere agli sticker, ma usando una tecnica più divertente e creativa.

Per poter vedere tutti gli avatar resi disponibili su WhatsApp, occorre realizzare dapprima il proprio seguendone tutti i passaggi.

Più sicurezza per le Community

Le Community di WhatsApp sono state lanciate, dimostrandosi un metodo efficace per comunicare e per organizzare le proprie conversazioni.

Il prossimo update riguarderà la privacy, più precisamente il numero di telefono ad esse associato. Sono state elaborate piccole ma significative modifiche che renderanno l’esperienza degli utenti più sicura.

La nuova funzionalità si chiama Phone Number Privacy e sarà implementata sia sui dispositivi iOS che su quelli Android. Attraverso questa funzione si aggiungerà un nuovo livello di protezione. L’obiettivo, come sempre per il team di Whatsapp, è quello di tutelare gli utenti ed in tal caso i loro numeri oscurandoli, per evitare che quest’ultimo cada nelle mani degli hacker o di qualsiasi malintenzionato. Questo creerebbe sicuramente disagio agli utenti e potrebbe anche portare anche possibili danni economici. Come si oscureranno? I numeri verranno tenuti costantemente oscurati e mai mostrati ai partecipanti della community. Non saranno visualizzabili anche agli amministratori.

Attualmente, pur essendo oscurato, il numero viene mostrato ogni volta che viene inserita una reazione. Questa nuova soluzione dovrebbe quindi porvi rimedio. La privacy relativa al numero di telefono può essere controllata nella sezione Community all’interno delle impostazioni. Resterà però visibile il numero dell’amministratore.