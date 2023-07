ho. Mobile mostruosa, TIM perde miseramente contro 300 giga

Non sarà semplice questa volta battere i gestori virtuali, che al momento sono capeggiati da ho. Mobile.

Il celebre gestore sta riuscendo a mettere in fila una serie di successi dovuti alla grande convenienza delle sue offerte mobili. Tra quelle disponibili attualmente sul sito ufficiale ce n’è una da 300 giga.

ho. Mobile, la promo che distrugge la concorrenza è quella con 300 giga a 10,99 euro al mese

All’interno di quella che è l’offerta attualmente proposta dal gestore virtuale, ci sono tutti i contenuti desiderati. Si parte inizialmente, come al solito, da minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori italiani di telefonia fissa e mobile. Si termina con addirittura 300 giga disponibili per la navigazione sul web con la rete 4G. Inoltre il servizio di attivazione di ho. Mobile è gratuito così come la scheda SIM.

Gli utenti dovranno ricordare di effettuare una prima ricarica da 11 € che coprirà il costo del primo rinnovo, per cui non ci saranno costi aggiuntivi da sostenere.

Tutti gli utenti che hanno paura di servizi digitali in abbonamento standard, dovranno stare tranquilli. ho. Mobile infatti li blocca fin dall’inizio non permettendo costi aggiuntivi autonomi.

I servizi digitali a pagamento come oroscopi e suonerie sono bloccati. Gli utenti non rischieranno di attivarli involontariamente pagando con il proprio credito residuo. Se lo desidereranno potranno sbloccare il tutto mediante l’app, come gli sms a pagamento da parte della propria banca e i servizi di televoto. I numeri speciali a pagamento 199 e 899 sono disabilitati, ma possono essere riattivati in ogni momento dall’app ho.