CoopVoce ha più GIGA di tutto con la EVO 180 di luglio

Attualmente non è semplice battere un gestore virtuale e a dimostrarlo è l’esperienza portata da CoopVoce. Il noto provider che sta riuscendo ad attirare verso di sé tanti nuovi utenti nell’ultimo periodo, si sarebbe reso protagonista di una grande campagna promozionale estiva. Questa è fatta di opportunità enormi dal punto di vista del prezzo ma soprattutto in merito ai contenuti offerti. In basso tutte le info in merito.

CoopVoce sbaraglia la concorrenza: ci pensano le solite promo della linea EVO

Da più settimane a questa parte le offerte di CoopVoce stanno attirando una gran parte di utenti verso di sé. Effettivamente non era difficile farlo con soluzioni così vantaggiose per quanto riguarda il prezzo mensile. A dimostrarlo è la prima opportunità, ovvero la EVO Essential. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e 3 giga in 4G per navigare. Il prezzo mensile è di 4,90 euro al mese per sempre.

Cambia nettamente l’altra soluzione, la quale è proposta da CoopVoce a 7,90 euro al mese per sempre. Si tratta della EVO 50 con minuti senza limiti, 1000 SMS e 50 giga in 4G per navigare.

Infine ecco la migliore delle tre, la EVO 180. Al suo interno minuti senza limiti con 1000 messaggi e 180 giga in 4G. Il prezzo è di 7,90 € al mese ma sarà sottoscrivibile solo fino al 2 agosto.

Ricordiamo che i costi di attivazione sono gratuiti nel caso di tutte e tre le offerte. Inoltre le rimodulazioni non colpiscono il gestore virtuale, che resta dunque libero di proporre sempre gli stessi prezzi.