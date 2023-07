VeryMobile, l’operatore telefonico virtuale di WindTre, si propone di essere uno dei più popolari gestori low cost presenti sul mercato online. La società, infatti, cerca di guadagnarsi la fiducia e la fedeltà dei suoi clienti attraverso il lancio di nuove promozioni particolarmente accattivanti.

E’ il caso di questo periodo estivo, che VeryMobile ha deciso di omaggiare con un’offerta davvero imperdibile.

Si tratta della promo Giga x2, lanciata ufficialmente dal gestore il 13 Giugno 2023.

VeryMobile: chi può attivare la promozione e come?

La promo Giga x2 di VeryMobile consentirà di raddoppiare, per ben 6 mesi, la quantità di giga presenti sulla propria linea, disponibili in base al tipo di piano tariffario scelto.

L’offerta è accessibile sia per i nuovi clienti, sia per i già clienti VeryMobile, che hanno attiva sulla propria scheda una promo dal valore non inferiore a 6.99 euro al mese. I già clienti, dovranno semplicemente efettuare un cambio di offerta e con un piccolo aumento sul costo tariffario mensile, potranno veder raddoppiati i loro giga già in pochissimi minuti.

Attivare la promo è davvero molto semplice, molti clienti potrebbero già aver ricevuto la comunizazione del cambio offerta attraverso un SMS.

Tuttavia, per attivarla manualmente, basterà aprire il sito ufficiale del gestore, ed effettuare il login sul prorpio account, cliccare sulla voce “Offerte” e poi su “Gestione delle mie offerte“.Da qui basterà scegliere il tipo di offerta che si intende attivate ed il gioco è fatto.

Tuttavia, la ri-attivazione di questa offerta non avviene in maniera automatica, dunque allo scadere dei 6 mesi, potrà essere rinnovata nuovamente allo stesso modo. Se invece non si intende più riattivarla, la linea ritornerà al suo piano tariffario standard.

La promo sarà disponibile fino al 17 Luglio 2023, e attualmente non è stata annunciata alcuna sua proroga, quindi affrettatevi ad attivarla se volete trascorrere le vostre vacanze con il doppio dei Giga!