Il produttore cinese Lenovo continua ad investire nel settore dei tablet ed in particolare in quelli dedicati al mondo del gaming. Dopo lo scorso Lenovo Legion Y700, infatti, l’azienda si appresta ad annunciare in veste ufficiale sul mercato il nuovo Lenovo Legion Y700 2023. Vediamo qui di seguito cosa è emerso riguardo le presunte specifiche.

Lenovo Legion Y700 2023, ecco cosa sappiamo sul prossimo tablet gaming

Il produttore cinese Lenovo sta preparando l’arrivo di un nuovo tablet dedicato agli amanti del gaming. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Lenovo Legion Y700 2023 e in queste ore sono emersi i primi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche.

Nello specifico, sembra che il prossimo gaming tablet potrà vantare la presenza di un display con una diagonale da 8.8 pollici. Il pannello sarà un IPS LCD ed avrà una risoluzione pari a 1600 x 2560 pixel. Non mancherà la presenza di una frequenza di aggiornamento molto elevata che arriva addirittura a 144Hz.

Dal punto di vista prestazionale, sotto al cofano ci sarà un processore molto potente. Si tratta del soc Snapdragon 8+ Gen 1 e quest’ultimo sarà affiancato da ben 16 GB di memoria RAM. Saranno poi presenti due speaker audio per una esperienza multimediale ancora più immersiva. All’appello ci sarà anche una batteria con una capienza da 6550 mah e sarà presente il supporto alla ricarica rapida da 45W. Sul retro non mancherà nemmeno una fotocamera da 13 MP.

Ovviamente mancano ancora all’appello alcuni altri piccoli dettagli, tra cui soprattutto quelli riguardanti il presunto aspetto estetico. Immaginiamo comunque che arriveranno molto presto altre informazioni.