Nonostante l’Amazon Prime Day sia terminato a mezzanotte, ci sono alcune offerte interessanti che potrebbero durare ancora per qualche ora o più. Se avete pianificato una vacanza o state cercando di organizzarne una, ma siete a corto di zaini e valigie, Amazon propone alcune soluzioni per il vostro viaggio ad un ottimo prezzo.

Trolley Rigido a 4 Ruote su Amazon con tre misure tutte scontate

American Tourister Bon Air Dlx è un trolley pratico e adatto a qualsiasi viaggio, con 4 ruote per una maggiore praticità e in ben sette colorazioni. Vanta tre taglie differenti, ciascuna ad un prezzo speciale nella colorazione black (nelle restanti a disposizione lo sconto potrebbe non essere disponibile).

Modello di 75 cm con capienza di 91 L, cliccando qui con il 9% di sconto, a 172,90€ invece di 189,90€.

di sconto, a 172,90€ invece di 189,90€. Modello di 66 cm e capienza di 57,5 L, disponibile qui con il 15% di sconto a 145,19€ invece di 169,90€.

di sconto a 145,19€ invece di 169,90€. Modello di 55 cm e capienza di 31,5 L acquistabile qui con il 3% di sconto a 136,37€ invece di 139,90€.

Questi bagagli rigidi e resistenti possono essere acquistati a rate e persino usati per un ulteriore risparmio, ma restano solo alcuni pezzi quindi consigliamo di affrettarsi. Sono dotati di chiusura TSA e 4 ruote multidirezionali, risultano capienti ma allo stesso tempo leggeri, combinano parti lucide a parti opache e dispongono di tasche interne, cinghie fermabiti e maniglia telescopica.

Eastpak Zaino da 24 L fino al 30% di sconto

Ci sono più di 20 colorazioni per questo zaino Eastpak Padded Pak’r da 24 Litri. Prezzi a partire da 29,90€. Per alcuni modelli più costosi sconti fino al 30%. Consigliamo di accertarsi della validità di ogni offerta al momento garantito solo per alcuni colori.

Qui a 44,00€ invece di 50,00€ nella classica colorazione black, con uno sconto del 12%.

Modello verde (tree green) cliccando qui e Rosso (Kontrast Grade Burgundy) acquistabile qui a 38,50€ con sconto del 30%.

Segnaliamo che il prezzo medio ad eccezione di alcuni modelli sotto i 30,00€ si aggira attorno ai 50,00€, mentre per quasi tutte le altre colorazioni il costo è sotto i 45,00€, in alcuni casi con piccoli sconti assolutamente non perdere!

Zaino/Bagaglio a mano disponibile con coupon del 10%

Bagaglio a mano nero da 20 L, 40x20x25, ideale per voli Ryanair, Easyjet e di altre compagnie low cost disponibile nel modello Pro a 66,97€ cui è possibile applicare un coupon del 10% al momento del checkout. Presenta quattro scompartimenti ed è realizzato in materiali resistenti all’acqua. Le cinghie, inoltre, permettono di sfruttare al meglio la capienza mantenendo delle dimensioni contenute.