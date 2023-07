Un aspetto fino ad ora non particolarmente posto in evidenza tra tutte quelle che saranno le novità introdotte da Apple sugli iPhone 15 è la maggiore capacità della batteria dei dispositivi in arrivo. Secondo gran parte degli esperti, Apple rinnoverà la batteria dei quattro melafonini aumentandone le dimensioni e, quindi, garantendo una maggiore autonomia d’utilizzo rispetto agli iPhone 14. A ciò bisogna accostare la possibilità che la nuova porta USB-C introduca anche un sistema di ricarica più veloce.

Apple: batterie più grandi e ricarica più veloce su iPhone 15!

L’obiettivo principale del colosso di Cupertino sembra essere quello di rendere i quattro modelli di iPhone 15 in arrivo ognuno differente dall’altro. Per la prima volta, infatti, assisteremo alla presentazione di un iPhone Pro con prestazioni differenti rispetto al modello Pro Max.

Una delle componenti dei nuovi dispositivi, però, sarà aggiornata su tutti e quattro i modelli. Apple aggiornerà la batteria dei quattro melafonini procedendo con l’introduzione di una batteria da 3877 mAh su iPhone 15 e da 3650 mAh su iPhone 15 Pro. iPhone 15 Plus ospiterà invece una batteria da 4912 mAh mentre iPhone 15 Pro Max accoglierà una batteria da 4852 mAh.

Rispetto agli iPhone 14 assisteremo a un aggiornamento non indifferente che non deve però trarre in inganno. Apple doterà i suoi dispositivi del nuovo chip A17 e ciò potrebbe implicare un maggior consumo della batteria.

Ad affiancare l’aggiornamento delle batterie vi sarà un’altra novità che potrebbe far piacere agli utenti più fedeli al colosso. L’arrivo della nuova porta di ricarica USB-C potrebbe portare con se l’introduzione di un sistema di ricarica più veloce. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple adotterà una soluzione che non sarà ben accolta da tutti poiché soltanto coloro che utilizzeranno cavi di ricarica certificati potranno sfruttare la ricarica rapida.

Apple seguirà la strategia attuata ormai da parecchi anni e procederà con la presentazione ufficiale dei suoi iPhone nel mese di settembre ma non conosciamo ancora la data dell’evento. Fino ad ora tutte le informazioni emerse sui dispositivi in arrivo non sono state confermate dall’azienda. Dunque, alcune notizie potrebbero non rispecchiare la realtà.

Nell’attesa di scoprire tutte le novità ideate da Apple per stupire il suo pubblico avremo sicuramente la possibilità di conoscere tutti i particolari sul resto dei dispositivi Apple previsti per il mese di settembre.