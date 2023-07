Fastweb batte Iliad con 200GB e un servizio gratis

Secondo quanto riportato, la promo migliore del momento in questi mesi è stata vista sul sito di Fastweb, l’unico operatore virtuale che concede il 5G.

Con Fastweb Mobile Full gli utenti possono avere ogni mese quel che serve e molto di più. L’offerta costa 8,95 € al mese per sempre. Ecco la scaletta:

200 giga ogni mese, senza limitazioni su nulla. La rete 5G è inclusa nel prezzo, senza alcun costo aggiuntivo. Ovviamente funziona solo con dispositivi compatibili e all’interno delle aree scoperte dallo standard.

ogni mese, senza limitazioni su nulla. La rete 5G è inclusa nel prezzo, senza alcun costo aggiuntivo. Ovviamente funziona solo con dispositivi compatibili e all’interno delle aree scoperte dallo standard. Chiamate senza limiti verso numeri mobili e fissi senza alcuno scatto alla risposta.

verso numeri mobili e fissi senza alcuno scatto alla risposta. 100 SMS inclusi verso tutti i gestori.

inclusi verso tutti i gestori. Servizio di segreteria telefonica, avviso di chiamata, servizio “Ti ho chiamato”, servizio di verifica per il credito residuo. Per ognuno di questi non c’è costo aggiuntivo.

Fastweb: ecco quanto costano i servizi aggiuntivi

Per quanto riguarda il servizio di trasferimento chiamata, nel caso in cui accadesse, il costo sarebbe pari a 0,05 € al minuto.

Sia le condizioni economiche che tecniche dell’offerta commerciale presa in considerazione dagli utenti, saranno garantite per almeno un anno dalla data di sottoscrizione. Non ci saranno quindi modifiche di alcun genere che vadano a peggiorare la posizione contrattuale dell’utente.

Fastweb ha costi per il traffico non incluso: ecco quali

Il caso in cui dovessero terminare i messaggi dell’offerta, ci sarà un costo da pagare pari a 0,05€ per ogni SMS mandato0.

Se invece dovessero terminare i giga della promo, sarò l’utente a scegliere se bloccare il consumo dati fino al prossimo rinnovo o continuare a navigare in rete. Queste sono le opzioni: