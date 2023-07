Probabilmente voi tutti avete ben presente la piccola Heidi, il famosissimo cartone animato che vede una piccola bambina crescere tra i monti che costituiscono le Alpi in compagnia di pecore, mucche e uccellini, in grado di intenerire anche il cuore di suo nonno, lupo di montagna che per anni ha vissuto in totale solitudine.

Si tratta di un cartone degli anni novanta che ha saputo conquistare il cuore di tutti, che probabilmente ci ha fatto crescere sognando un po’ di vivere anche solo per un giorno la freschezza e frizzantezza dell’aria di montagna.

Questo cimelio del mondo dell’animazione ha recentemente incontrato l’innovazione legata all’intelligenza artificiale, il risultato ? Terrificante, incredibile ma vero, un utente ha chiesto all’IA di generare un trailer del famoso cartone animato, il risultato è quasi disturbante.

Un mix tra disturbo e volti anormali

Guardando questo video si può osservare come il risultato faccia davvero impressione, i volti sembrano al limite di qualche possessione demoniaca, con occhio esoftalmici e animali con musi ibridizzati a quelli umani, folle inferocite con torce e forconi, il tutto con un’espressività che richiama molto scene disturbanti.

A fare impressione è anche lo spezzone con vacche e cani seduti all’interno di un cinema con un che di umanoide, ma il merito va all’essere umano o all’algoritmo che può aver sbagliato qualcosa ? Non ci è dato saperlo, ciò che è certo è che il risultato lascia davvero esterrefatti, viene spontaneo chiedersi cosa sarebbe venuto fuori con Conan il ragazzo del futuro, speriamo però di non scoprirlo.