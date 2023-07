Gli autovelox, come risaputo, sono dei misuratori di velocità utilizzati al fine di rilevare le vetture che superano i limiti di velocità consentiti su ogni strada percorsa.

Spesso può capitare, per chi ha una particolare dimestichezza alla guida, di superare, senza accorgercene, i vincoli di velocità permessi su una determinata strada, venire, in questo modo, segnalati dagli autovelox per poi ricevere una multa più o meno salata a seconda delle situazioni. Rispettare i limiti di velocità non è solo imposto dalla legge, ma rappresenta un dovere imprescindibile per la propria e altrui salute. A tal proposito, al fine di “aiutare” il guidatore a mantenere una guida quanto più sicura, ed in linea con le norme stradali vigenti, vi sono online numerose applicazioni, anche gratuite, che possono essere utilizzate per individuare gli autovelox disposti sull’intero percorso, in modo che l’automobilista possa regolare la velocità di marcia, tutelando se stesso, gli altri e il suo portafogli.

Autovelox: la lista delle migliori app

Ecco le migliori app anti-autovelox del momento. Si tratta di applicazioni assolutamente legali, disponibili sia per dispositivi iOS sia per Android.

WAZE.

L’app è tra le migliori mai realizzate, in quanto fornisce informazioni dettagliate circa le condizioni del traffico, la posizione di autovelox e la scelta dei percorsi migliori. Inoltre, gli utenti hanno anche la possibilità di effettuare segnalazioni in tempo reale, che vengono poi condivise con gli altri automobilisti, garantendo, in questo modo, una guida sempre aggiornata al secondo e super dettagliata.

GOOGLE MAPS.

Non tutti sanno che l’applicazione, oltre alla possibilità di fornire ai guidatori le indicazioni stradali da seguire per raggiungere una determinata destinazione, offre anche informazioni circa la scelta dei percorsi migliori da percorrere, le tempistiche di traffico e informare il guidatore sulla posizione di autovelox presenti sulle strade.

RADARBOT.

Un’altra applicazione gratis, che consente al guidatore di individuare possibili autovelox fissi e mobili e le postazioni tutor, anche queste ultime finalizzate alla rilevazioni di eccessi di velocità delle autovetture sulle autostrade.

AUTOVELOX.

Il database di questa app viene aggiornato ogni due settimane. Essa fa partire un allarme nel momento in cui il guidatore si trova nelle prossimità di un autovelox. Tale allarme diventa più forte ed acuto nel momento in cui si rischia di superare i limiti di velocità consentiti.

COYOTE.

Si tratta di un’app a pagamento che fornisce i primi 15 giorni di prova gratuitamente. Può essere utilizzata sia in Italia, sia in Europa, funge da navigatore e da segnalatore di postazioni di autovelox.