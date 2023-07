L’Amazon Alexa Echo Dot di 5° generazione è uno dei dispositivi più venduti nel suo genere, e ora puoi ottenerlo a un incredibile sconto del 63% grazie alle offerte del Prime Day. Al prezzo ridicolo di soli 21,99 euro, questo fantastico assistente vocale è un vero affare che non puoi lasciarti sfuggire. Ma non perdere altro tempo, la promozione scade a mezzanotte.

Amazon Alexa Echo Dot 5° gen: ultime ore per approfittare di questo affare

Una delle caratteristiche più impressionanti dell’Amazon Alexa Echo Dot di 5° generazione è il suo audio di alta qualità. Rispetto alle versioni precedenti, questa nuova generazione offre un suono migliorato, con voci più nitide, bassi più profondi e una qualità audio complessiva più ricca. Sarai in grado di goderti la tua musica preferita, audiolibri e podcast con una qualità audio superiore in ogni stanza della tua casa.

Con Amazon Alexa Echo Dot sempre pronta ad aiutarti, potrai sfruttare tutte le sue funzionalità pratiche. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo, imposta dei timer con la tua voce, ricevi risposte alle tue domande e goditi le barzellette più divertenti. Se hai bisogno di qualche minuto extra al mattino, basta toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia. La comodità di avere un assistente vocale pronto a rispondere alle tue esigenze non ha prezzo.

Inoltre, l’Amazon Alexa Echo Dot ti offre la possibilità di controllare i dispositivi per la Smart Home compatibili con la tua voce e creare routine personalizzate. Grazie ai sensori di temperatura integrati, puoi impostare nuove routine per attivare dispositivi come il ventilatore intelligente quando la temperatura raggiunge un determinato livello. Questo ti permette di gestire la tua casa in modo ancora più comodo ed efficiente.

Se possiedi altri dispositivi Alexa Echo Dot compatibili, puoi associarli per sfruttare al massimo le funzionalità dell’assistente vocale. Riempi la casa di musica posizionando i tuoi dispositivi Echo in diverse stanze e crea un sistema home theater coinvolgente accoppiando l’Echo Dot con Fire TV.

