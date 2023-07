777Hypercar rappresenta la primissima creazione del collezionista ed imprenditore Andrea Levy, a cui si deve il debutto del nuovo marchio automobilistico,777Motors.

La vettura nella sua versione definitiva, è stata mostrata, per la primissima volta, questo weekend, sull’importantissimo circuito di Monza.

L’Hyperion avrà un valore complessivo di 7 milioni di euro e ne saranno prodotti solamente 7 esemplari in tutto il mondo destinati esclusivamente all’utilizzo in pista. Sarà disponibile inoltre una galleria multimediale che può essere visitata sotto pagamento, situata presso la statua monumento di Juan Manuel Fangio, volta a celebrare il noto automobilista sportivo

777Hypercar e le condizioni di acquisto per i clienti

La nuovissima 777Hypercar si propone l’obiettivo di raggiungere le migliori prestazioni sul circuito, grazie alle sue funzionalità e caratteristiche strutturali. Dalla straordinaria aereodinamicità, agli interni eleganti e raffinati, l’ Hypercar rappresenta un sogno ad occhi aperti per tutti gli appassionati delle auto di guida sportiva. Per riuscire a guidare questo gioiello automobilistico dal peso complessivo di 900 Kg, ai futuri proprietari dei 7 modelli sarà offerto una sorta di allenamento di formazione, per prendere dimestichezza con la vettura e la consapevolezza di sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità.

Inoltre sarà reso disponibile, per questo scopo, un simulatore virtuale professionale da poter utilizzare anche a casa. Esso presenta lo stesso sedile del 777Hypercar, e può essere collegato con l’auto da remoto così da poter condividere eventuali regolazioni e dati.

Si presume che questi 7 esemplari, saranno resi disponibili nel corso del 2025. A tal proposito non possiamo fare altro che attendere nuove notizie a riguardo.