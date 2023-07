TIM è pronta a compiere un passo davvero importante, avvicinarsi il più possibile agli utenti, promettendo loro in cambio un risparmio quasi mai visto prima d’ora. Le nuove offerte dell’operatore telefonico sono decisamente uniche, con prezzi inediti ed esclusivi.

Attivarle, come al solito oseremmo dire, porta tuttavia con sé una limitazione importante, poiché al giorno d’oggi non è possibile richiederle a prescindere dalla provenienza, ma è strettamente necessario risultare in determinate condizioni. Tra queste annoveriamo la più classica: provenienza da uno specifico operatore telefonico, con portabilità obbligatoria del numero originario.

TIM, ecco quali sono i nuovi sconti e prezzi bassi

State pensando di passare a TIM ma non sapete di preciso quale offerta attivare? una delle migliori resta sicuramente la Power Supreme Web Easy, attivabile solamente dagli uscenti da MVNO o Iliad, ha un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, che dovranno essere tranquillamente versati tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Il bundle che gli utenti potranno trovare al suo interno è molto più ampio del previsto, infatti presenta minuti e SMS infiniti utilizzabili verso tutti, a cui affiancare anche 150 giga di internet in 4G+. La navigazione in 5G, almeno per la suddetta promo, non risulta essere ufficialmente inclusa. Il costo iniziale da sostenere è inferiore alle aspettative, se considerate che ad oggi saranno necessari solamente 25 euro, di cui 20 euro già di traffico da utilizzare ad esempio per coprire la prima mensilità.