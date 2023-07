Come per il primo modello, anche quest’anno la neo azienda Nothing sta collaborando con il noto operatore telefonico WindTre. In particolare, con l’operatore sarà disponibile in anteprima il nuovo smartphone del marchio, ovvero Nothing Phone 2. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nothing Phone 2 in anteprima con l’operatore telefonico WindTre

Con l’operatore telefonico WindTre sarà possibile acquistare in anteprima il nuovo smartphone del marchio Nothing. Come già detto, infatti, a breve la neo azienda annuncerà il nuovo Nothing Phone 2 e tutti i fan più appassionati potranno portarselo a casa con l’operatore WindTre.

Nello specifico, gli utenti potranno acquistare in alcuni negozi autorizzati il nuovo smartphone in edizione Launch Edition. In questo caso, il device sarà distribuito nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Nel bundle, gli utenti riceveranno anche gratuitamente i nuovi auricolari wireless del marchio Nothing, ovvero i nuovi Nothing Ear Stick.

A partire dal 21 luglio, poi, l’operatore renderà disponibile il nuovo smartphone dell’azienda anche nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. L’operatore è ancora una volta felice di collaborare con questo brand. Tommaso Vitali, ovvero il direttore Marketing e New Business dell’operatore WindTre, ha infatti così commentato:

“Siamo felici di essere nuovamente accanto a Nothing per il lancio in esclusiva di Phone (2) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale. Nothing ha dimostrato di avere l’innovazione nel DNA e siamo certi che grazie al nuovo Phone (2) possiamo offrire ai nostri clienti uno smartphone dal design unico e distintivo caratterizzato da ottime performance.”