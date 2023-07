Auto rubate, l'Italia vede protagonista della sventura la famosa Fiat

L’incremento dei furti di veicoli in Italia è un fenomeno preoccupante. Ogni giorno, oltre 330 veicoli, tra auto, moto e mezzi pesanti, vengono rubati, con Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia come aree più a rischio. Negli ultimi dieci anni c’è stato un aumento del 18% rispetto al 2021. Nel 2022, sono stati rubati oltre 123.000 veicoli, tra cui automobili, SUV, motocicli, furgoni e mezzi pesanti.

Auto rubate: la classifica dei modelli

Il furto di auto e SUV con chiave contactless è un fenomeno in crescita, con il 33% dei furti effettuati attraverso l’utilizzo di un dispositivo tecnologico. Questo è in grado di aprire e chiudere il veicolo a breve distanza, eludendo il proprietario del veicolo in soli 30 secondi. Di quasi due veicoli su tre, dopo il furto, si perdono le tracce, instradati in direzione dei mercati esteri o utilizzati per alimentare il redditizio business dei pezzi di ricambio.

Un altro trend in rapida crescita riguarda i furti parziali di auto, che consistono nella sottrazione di singoli pezzi da veicoli parcheggiati in strada. A causa della grave crisi di produzione e disponibilità di pezzi di ricambio, marmitte, ruote, paraurti e fari sono diventati i pezzi più ambiti dai ladri per essere poi venduti sui mercati illegali. Questo business criminale è diventato ancora più diffuso a causa della crisi delle materie prime, accentuata dalla guerra in Ucraina.

La classifica dei modelli di auto più rubate nel 2022 non presenta grandi cambiamenti rispetto agli anni precedenti e rispecchia le classifiche delle auto più vendute del mercato delle vendite. Ancora una volta, le prime cinque posizioni sono occupate dai marchi del Gruppo Stellantis. Al primo posto troviamo la Fiat Panda con 11.942 furti, seguita dalla Fiat 500, dalla Fiat Punto, dalla Lancia Ypsilon e dall’Alfa Romeo Giulietta.

I furti di autofurgoni hanno registrato un aumento dei numeri complessivi in linea con il trend generale. Dai 5.628 sottratti nel 2021, si è passati a 6.620 nel 2022. Le aree più colpite sono state, in ordine, la Lombardia, la Puglia, il Lazio e la Campania. Queste ultime due sono le regioni italiane con il maggior numero di furti di veicoli, rispettivamente 24.000 e 15.000 casi. Anche la Puglia registra un aumento significativo (+17%) con 14.951 furti, avvicinandosi al Lazio. Sicilia e Lombardia seguono nella classifica. Queste cinque regioni rappresentano il 75% dei furti totali. Le attività criminali si concentrano principalmente nelle grandi città e nel Sud Italia. La Puglia ospita anche numerosi centri di smontaggio di auto rubate, che le rendono irrintracciabili. Il Lazio è la regione con il più basso tasso di recupero dei veicoli rubati, mentre l’Emilia-Romagna ha il miglior tasso di recupero tra le regioni più colpite.