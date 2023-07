State cercando un buon aspirapolvere senza fili ad un prezzo conveniente? perché non approfittare dei giorni del Prime Day sulla piattaforma di e-commerce Amazon?.

Oggi vogliamo parlarvi dell’aspirapolvere senza fili Greenote, proposto attualmente con uno sconto del 43%. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Greenote aspirapolvere senza fili scontato del 43%

Con un motore brushless ad alta efficienza, questo aspirapolvere senza fili potente ha 2 livelli di potenza di aspirazione in modalità Standard (12000Pa può pulire 160㎡, la batteria dura fino a 35 minuti) e modalità forte (23000Pa può pulire il 100㎡, durata della batteria fino a 18 minuti). E dispone di una batteria rimovibile (2200mAh*6), la ricarica completa della batteria richiede solo 4 ore. Ideale per pavimenti duri, moquette, scale, parquet o piastrelle.

Questo scopa elettrica senza fili potente ha un peso netto di soli 2,64 libbre. È possibile portare questo scopa elettrica senza fili leggerissima su per le scale senza fatica. Livello di rumorosità molto basso (<65 db) quando l’aspirapolvere senza filo in modalità standard, non disturba i coinquilini e i membri della famiglia nella stessa stanza. Grazie alla funzione di parcheggio separato.

La scopa elettrica senza sacco Greenote GSC50 è dotata di testa della spazzola multiple, possono essere combinati in diverso aspirapolvere portatili, in modo da poter pulire facilmente soffitti, tende, divani, letti, tappezzeria, auto e tutti gli altri angoli. La lunghezza della bacchetta telescopica può essere regolata per adattarsi alla vostra altezza, rendendola facile da usare sia per i bambini che per gli adulti. Pensate che tutto questo può essere vostro a soli 129.99 euro invece di 229.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.