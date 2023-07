TIM WiFi Power, super gamma di offerte per la rete fissa

TIM è uno dei massimi operatori telefonici in Italia e propone ogni giorno diverse novità sul suo catalogo. In questi giorni, a partire dal 9 luglio, l’operatore ha inoltre deciso di portare alcune nuove offerte per chi necessita di cambiare la propria linea fissa. Si tratta in particolare di offerte appartenenti alla gamma TIM Wifi Power. Come novità, ora sarà inoltre possibile avere azzerato il costo di attivazione.

TIM WiFi Power, nuova gamma di offerte per la linea fissa con attivazione gratuita

Per questi primi giorni di luglio l’operatore telefonico TIM ha deciso di rinnovare il suo catalogo di offerte di rete fissa. Come già accennato in apertura, l’operatore ha reso disponibili tre nuove offerte della gamma TIM WiFi Power.

La prima di queste è TIM Wifi Power Smart. Quest’ultima prevede un costo di 30,90 euro al mese. Il bundle proposto include navigazione senza limiti con velocità massima pari a fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH, fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FTTC. Con l’offerta si avrà anche il modem wifi incluso.

La seconda offerta è TIM Wifi Power Top. In questo caso, il prezzo sale a 34,90 euro al mese. L’offerta comprende sempre navigazione illimitata e sempre il modem wifi. Questa offerta, però, include anche alcuni servizi di assistenza TIM.

La terza ed ultima offerta proposta dall’operatore è poi TIM Wifi Power All Inclusive. Qui il prezzo arriva a 39,90 euro. Sono inclusi sempre navigazione senza limiti, il modem wifi, i servizi di assistenza e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.