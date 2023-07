Amazon shock, il Fire TV Stick 4K è in OFFERTA al prezzo più basso di sempre

Le offerte Amazon Prime Day, che inizieranno ufficialmente alle 00:00 dell’11 Luglio, portano con sé tantissimi prezzi bassi che gli utenti devono cogliere subito al volo per avere la certezza di risparmiare. Tra queste spiccano chiaramente i prodotti Amazon, rappresentanti la perfetta occasione per accedere all’ecosistema Alexa, più precisamente il Fire TV Stick 4K, oggi in vendita con uno sconto mai visto prima d’ora.

Il prodotto è lo strumento ideale che può davvero aiutarvi a trasformare un televisore non smart, in una smart TV a tutti gli effetti, con la risoluzione massima in 4K UltraHD, come se vi trovasse di fronte ad un cinema di ultima generazione. Tra le funzioni più interessanti annoveriamo chiaramente la possibilità di accedere a migliaia di applicazioni, come Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ o anche semplicemente Now, tutti servizi di streaming video molto richiesti dal pubblico. A questi si aggiungono i vari YouTube, PlutoTV, i notiziari, gli eventi sportivi in diretta e molto altro ancora.

Amazon Fire TV Stick 4K, il prezzo

Il tutto è controllabile direttamente da un comodo telecomando con Alexa integrata direttamente, che permette così di fornire i comandi semplicemente con l’uso della propria voce, oppure di accedere alle funzioni semplicemente premendo un pulsante. Essendo un prodotto interconnesso al mondo di Amazon Alexa, da notare che sarà possibile controllare tutti i dispositivi collegati, come le luci di casa, oppure accedere alle più svariate informazioni.

Il suo prezzo? davvero ridicolo, soli 25,99 euro al posto di 69 euro, per acquistarlo non dovete fare altro che aprire e premere il box sottostante (con la voce Compralo su Amazon).

