Amazon mette in palio gratis un prodotto davvero eccellente, stiamo parlando dell’ottimo Echo Show 5, un dispositivo con display touchscreen a colori con il quale riuscire ad accedere rapidamente ad Amazon Alexa, potendo così organizzare e godere dell’assistente vocale, senza alcuno sforzo.

Una promozione già vista in occasione del Black Friday, e data l’incredibile riuscita, Amazon ha giustamente deciso di replicarla per il Prime Day di Luglio. Le offerte ufficiali inizieranno a mezzanotte, per questo motivo dovete assolutamente iscrivervi il prima possibile ai nostri canali Telegram dedicati ad Amazon, sui quali troverete gratis tanti coupon e codici in esclusiva assoluta, potete collegarvi a Tecnofferte, codiciscontotech e anche malatirisparmio.

Amazon Echo Show 5, è gratis per pochissimo tempo

Oggi su Amazon potete avere un Amazon Echo Show 5 a titolo completamente gratuito, per ottenerlo non dovete compiere operazioni strane o particolari, ma semplicemente aggiungere 2 unità al carrello, e poi inserire il codice sconto ECHOSHOW5, nella pagina di riepilogo dell’ordine. Solo in questo modo potrete godere di uno sconto del 50% sul prezzo finale, riuscendo a spendere solamente 108 euro, contro i 219 euro di listino.

Compralo su Amazon

Echo Show 5, nel nostro caso di terza generazione, è un piccolo dispositivo con display touchscreen, un altoparlante che permette di accedere a tutte le funzioni di Amazon Alexa inviando comandi vocali, e fornendo generalmente una buona qualità audio, oltre che un touchscreen funzionante e di buon livello. La promozione attivata nel periodo è davvero molto ghiotta, anzi non è assolutamente da perderla di vista, proprio nell’ottica di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, nell’eventualità in cui steste da tempo valutando l’acquisto.