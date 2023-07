Finalmente un titolo horror che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi sta per arrivare per i possessori dell’abbonamento Playstation Plus Premium. Il gioco si chiama “The Callisto Protocol“, e potrà essere giocato in prova gratuita per un periodo di tempo limitato.

Stiamo parlando ovviamente della versione di prova, questo significa che sarà disponibile in totale 1 ora di gameplay giocabile, oltre questo lasso di tempo, non si potrà andare avanti. Ricordiamo che per chi fosse interessato ad acquistarlo, attualmente costa 69,99 nello store di PS.

La trama è molto lugubre, ma ha appassionato da subito i fan del genere. Il gioco è uscito ufficialmente a dicembre 2022 grazie allo Striking Distance Studios, uno studio collegato direttamente con il creatore di Dead Space.

Uno dei giochi più attesi, ma non l’unico

“In questo survival horror in terza persona, si va avanti 300 anni nel futuro, nei panni di Jacob Lee, una vittima che si trova in un penitenziario di massima sicurezza situato sulla luna di Giove, Callisto“, si legge nelle note ufficiali del gioco.

Jacob dovrà fare affidamento a tutti i suoi istinti di sopravvivenza per sfuggire a ciò che gli aspetta sulla Luna Morta di Giove.

Ricordiamo inoltre che questo non è l’unico gioco che sarà reso disponibile nelle prossime giornate. A luglio infatti sono stati introdotti sono molti giochi degni di nota, tra cui Exoprimal, un gioco sui dinosauri di Capcom, Remnant 2, Viewfinder ( di cui è disponibile la demo giocabile su PS5) e tanto altro ancora. Bisogna controllare lo store ogni giorno per trovare novità in esclusiva.