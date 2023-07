Iliad resta con posizione molto salda al timone del mercato della telefonia mobile anche in questa stagione estiva ed in questo mese di luglio. Il gestore garantisce a tutti gli utenti una serie di tariffe molto vantaggiose, sia per quanto riguarda i costi mensili per il rinnovo della ricaricabile sia per quanto riguarda le soglie di consumo garantite per chiamate, SMS e internet.

Iliad, ecco le due promo segrete d’estate

La migliore proposta di Iliad in questa stagione estiva resta certamente la Giga 150. I clienti che optano per quest’offerta ricevono chiamate senza limiti verso tutti i gestori, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per la connessione internet, anche con la velocità del 5G. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta è di soli 9,99 euro al mese.

Oltre alla Giga 150, gli utenti che optano per Iliad possono scegliere anche due proposte segrete attraverso il sito internet ufficiale del provider francese.

Una proposta da non perdere è ad esempio la Giga 100. Questa ricaricabile prevede un pacchetto di tutto vantaggio con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 100 Giga per la connessione di rete, sempre con il 5G incluso. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro al mese.

Altra occasione importante per il pubblico è la proposta Solo Voce. Questa tariffa prevede un ticket composto solo da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con un costo ridotto al minimo pari a soli 4,99 euro al mese.

Queste due iniziative sono attivabile sul sito ufficiale di Iliad previa attivazione di nuova SIM al costo di 10 euro.