La forza inarrestabile dell’innovazione coinvolge sempre di più il mondo dell’elettronica. Samsung sembra infatti non volersi fermare, impegnata al momento nel perfezionamento dell’evento di presentazione Unpacked del 26 luglio. Il colosso ha pensato a qualcosa di nuovo da includere nel suo catalogo di prodotti che mai avreste immaginato.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la prossima scelta di Samsung potrebbe incentrarsi su un dispositivo indossabile e sicuramente inusuale.

L’azienda di origine sudcoreana starebbe infatti pensando ad un anello smart, con il quale gli utenti potranno sfruttare diverse funzioni per monitorare i principali parametri vitali.

Diversi sarebbero stati brevetti registrati a partire dallo scorso anno. Samsung aveva provveduto a depositare il primo presso il KIPRIS proprio nel 2022, creando la sua prima idea.

La sfida tra Oura e Samsung

Samsung con la sua idea sfida Oura Ring, attualmente l’unica proposta simile disponibile sul mercato. L’anello Samsung, secondo il brevetto, dovrebbe essere pieno di sensori e dotato di un’interfaccia tattile utilizzabile tramite la scocca esterna.

Il dispositivo indossabile sarebbe quindi in grado di percepire tocchi i movimenti e potrebbe essere implemento anche da future gesture. Questa pare essere la strada scelta da Samsung per il suo Galaxy Ring, in modo tale da evitare display e tasti fisici.

Non mancherebbe un’integrazione impeccabile con gli smartphone grazie al Bluetooth che trasmetterebbe tutti i dati rilevati in merito all’attività fisica che si starebbe svolgendo.

L’anello Samsung sarebbe quindi capace di registrare battito cardiaco, pressione sanguigna, temperatura corporea e fasi del sonno. Tutto ciò risulterebbe molto più semplice dato il contatto ancor più diretto, rispetto magari agli orologi smart, del dispositivo con la pelle. Ovviamente ci sarebbero delle feature utili per l’attività sportiva. Il Galaxy ring avrebbe una funzione molto precisa del conteggio dei pasti e una stima delle calorie bruciate. Se il dispositivo arrivasse sul mercato, in progetto c’è anche l’integrazione di un tracker per il ciclo mestruale e funzionalità di sveglia o notifica tramite una vibrazione.

Si è sentito parlare anche di un’altra integrazione con i sistemi legati alla smart home. Con un anello si potrebbero controllare elettrodomestici e tutto ciò che comprende la domotica. Quanto costerebbe? Il prezzo sarebbe simile a quello di Oura Ring, disponibile quindi a circa 300 euro.

In un celebre film/libro, che probabilmente molti di voi conoscerete c’è una frase emblematica: “Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli”. Forse non saranno queste proprio le funzioni del nuovo Galaxy Ring, ma sicuramente ci darebbe un certo “potere”.