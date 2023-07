Samsung, l'azienda è pronta a sconvolgerci con i nuovi smartphone pieghevoli

Samsung ha annunciato la data del suo prossimo evento Galaxy Unpacked, che si terrà il 26 luglio 2023. Questo evento, intitolato “Join the Flip Side”, segna un ritorno alle radici dell’azienda, con un focus sui dispositivi pieghevoli. L’evento si svolgerà a Seoul, in Corea del Sud, luogo di nascita del primo evento dedicato agli smartphone pieghevoli di Samsung.

Samsung: le novità in arrivo

Tra le novità più attese, ci sono le prime immagini reali del Samsung Galaxy Z Fold 5, il prossimo smartphone pieghevole di punta del colosso sudcoreano. Il riferimento specifico al modello Galaxy Z Flip, il pieghevole più venduto tra i giovani in Corea del Sud grazie al suo formato compatto, suggerisce che Samsung potrebbe avere qualche sorpresa in serbo per questa iterazione dei suoi dispositivi pieghevoli.

Inoltre, Samsung ha aperto le prenotazioni per i prossimi dispositivi Galaxy, offrendo 50 euro di credito ai clienti che ordineranno in anticipo un dispositivo pieghevole tra il 5 e il 25 luglio. Oltre a questi, si prevede che durante lo stesso evento Samsung Galaxy Unpacked verranno presentate anche la serie Galaxy Tab S9 e la serie Galaxy Watch 6.

Nonostante le specifiche di questi nuovi dispositivi non siano ancora note, l’attesa è alta. Questo evento rappresenta un’occasione importante per Samsung per mostrare le sue ultime innovazioni nel campo degli smartphone pieghevoli e per consolidare la sua posizione di leader in questo settore in rapida crescita.