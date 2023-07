A quanto pare alla fine ci siamo. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso dello streaming Netflix ha confermato ufficialmente l’arrivo della quarta ed ultima stagione di Sex Education. Questa nota serie tv ha da sempre riscosso un enorme successo fin dal suo debutto, ma ora vedremo finalmente concludersi le vicende dei protagonisti.

Netflix conferma ufficialmente l’arrivo della quarta ed ultima stagione di Sex Education

Sex Education sta per dire addio ai suoi fan. Dopo ben tre stagioni dal suo debutto nel 2019, questa serie tv targata Netflix sembra ormai essere abbastanza matura per giungere ad una conclusione. Il colosso dello streaming ha da poco pubblicato un nuovo video teaser che ci rivela i primi dettagli della quarta stagione.

Anche qui, sembra confermato il cast della serie tv Sex Education. Sono compresi ad esempio Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling e Mimi Keene. Sex Education è stata una delle serie tv più seguite sulla piattaforma, la produttrice esecutiva Laurie Nunn, in particolare, ha così dichiarato:

“Siamo incredibilmente orgogliosi di Sex Education e siamo in debito con il nostro fantastico team di sceneggiatori, attori e tutta la troupe che ha messo così tanto amore nel realizzare ogni episodio. Hanno lavorato in maniera instancabile per questa stagione finale, e non vediamo l’ora di condividerla con voi”.

Insomma, i fan più appassionati di questa serie tv vedranno finalmente come finiranno le vicende dei loro personaggi preferiti. Ricordiamo che nel corso del 2023 arriveranno tante altre novità sulla piattaforma a streaming.