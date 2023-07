Il mondo della telefonia mobile si è evoluto grazie all’arrivo degli operatori virtuali, capaci negli ultimi anni di conquistare i consumatori grazie alle loro offerte dai costi sempre più allettanti.

Il primo MVNO italiano per numero di clienti, secondo gli studi condotti dall’Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCOM, è Poste Mobile con il 6,1% nel mercato della telefonia. Non vi resta che scoprire le novità attive in questo momento!

Quali sono le nuove offerte Poste Mobile?

Ai clienti più esigenti in fatto di navigazione internet, PosteMobile dedica la nuova offerta Creami Extra Wow 300. Oltre ai crediti illimitati per chiamate e messaggi, avrete anche 300 Giga a disposizione per la navigazione. Il costo mensile dell’offerta, disponibile in esclusiva online, è di 11,99 euro.

Per aderire all’offerta sarà sufficiente attivare una nuova SIM Ricaricabile, senza vincolo di portabilità, online o da canale telefonico. La SIM costerà 10 euro più 15 euro di prima ricarica comprensiva del primo canone.

I crediti illimitati potranno essere utilizzati per chiamate e gli SMS, ma non saranno usufruibili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. Ricordiamo anche che i crediti non sono cumulabili e quelli non utilizzati andranno persi.

Creami Extra non è la sola offerta con 300 Giga. Tra le promozioni online di PosteMobile a troviamo anche 300% Digital che, in sconto a 8,99 euro, invece di 9,99 euro al mese, include 300 Giga di traffico dati.

Per la navigazione internet 4G+ ricordiamo che è necessario essere in possesso di uno smartphone 4G ed essere in un’area con copertura 4G+ della SIM PosteMobile. La velocità massima di connessione in 4G+ è 300 Mbps e in 4G è 150 Mbps. La prestazione di navigazione dipende comunque da altri fattori esterni: dal grado di congestione della rete, dalla copertura di zona, dal terminale utilizzato, dal sistema operativo e dal browser utilizzato, dal numero di richieste alla pagina web visitata e dalle caratteristiche del server nel quale essa è ospitata.

Poste Mobile si conferma così una valida alternativa ai classici operatori telefonici. Queste offerte sono sicuramente molto “appetitose”. A quali aderireste?