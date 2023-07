Kena Mobile regna, offerta SHOCK con 130GB al mese gratis

Ci sono tanti i gestori virtuali che stanno riuscendo a far vedere grandi cose durante l’ultimo periodo, con Kena Mobile che si sta distinguendo. Ad oggi, oltre a fornire le solite promo per competere con altri provider, garantisce anche alcune delle migliori offerte in assoluto. Questo è dimostrato dalla quantità dei contenuti ma soprattutto dai prezzi che non sono mai stati così bassi. C’è la volontà infatti di contrastare la concorrenza, che nell’ultimo periodo sta riuscendo ad aumentare i giri del motore in maniera smisurata. Proprio per questo motivo Kena ha dovuto lanciare nuove tariffe piene di giga e con prezzi mensili assurdi. L’obiettivo principale resta sempre lo stesso: portare via utenti agli altri gestori e farli ambientare al meglio tra le proprie fila.

L’attenzione però, come già detto, è concentrata in particolar modo su un’offerta che sta spopolando. Si tratta della famosissima STAR, che al suo interno vede tutto disponibile per pochi euro mensili e per sempre.

Kena lancia ancora la sua promo STAR con tutto senza limiti e 130 giga al mese

Tra le grandi soluzioni disponibili nel mercato della telefonia mobile, rientrano di diritto anche quelle di Kena Mobile. Il gestore virtuale riesce oggi ad essere leader assoluto visto che ha riconfermato la sua offerta migliore.

La STAR è ancora disponibile sul sito ufficiale con il solito prezzo e con i soliti contenuti. Al suo interno infatti gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti. Il vero punto a favore è rappresentato però da 130 giga in 4G per la navigazione web.