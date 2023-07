Expert ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del nostro territorio, con la sua grande capacità di mettere a disposizione degli utenti un risparmio più unico che raro. I prezzi sono bassi e decisamente convenienti, a cui comunque possiamo aggiungere la possibilità di fruirne praticamente ovunque in Italia.

La versatilità rappresenta uno dei punti di forza della campagna promozionale dell’azienda, gli acquisti non solo possono essere effettuati in negozio, ma gli utenti vi possono accedere recandosi sul sito ufficiale, sul quale sarà poi possibile trovare tutto il necessario per avere la merce direttamente presso il proprio domicilio.

Expert, offerte e prezzi da non perdere solo oggi

I prezzi del volantino expert, attivi fino al 5 luglio 2023, rappresentano a tutti gli effetti un buonissimo compromesso per gli utenti che sono alla ricerca del massimo, con il minimo sforzo, anche se comunque l’unico top di gamma coinvolto nella campagna risulta essere il bellissimo Samsung Galaxy S23, il cui prezzo attuale è di 749 euro.

Il consumatore che invece risulta essere alla ricerca di un modello decisamente più economico, troverà nella campagna corrente davvero pane per i propri denti, con la possibilità di mettere le mani su TCL 30Se, TCL 40Se, Honor X7 e Honor X8, per finire anche con Realme 10, Galaxy A34, Oppo Find X5 Lite oppure Motorola Moto E13. Il volantino lo potete scoprire direttamente a questo indirizzo, mentre poco sotto trovate le immagini nel dettaglio.