Nelle ultime settimane abbiamo sentito molto parlare dell’imminente arrivo di Threads, un social powered by Instagram che segue in un certo senso la linea guida di Twitter, ovvero la possibilità di scrivere post testuali con anche video e immagini in allegato, ebbene il social di Meta è finalmente arrivato, dal 6 Luglio è infatti attivo ed è possibile utilizzarlo.

Tutti gli utenti interessati ad utilizzarlo possono accedere al social direttamente dalla pagina web ufficiale oppure scaricare l’apk dell’app per Android direttamente da Internet, attenzione, in Italia l’apk sullo store non è ancora presente e dopo vi spiegheremo perchè e come fare per scaricarlo ugualmente.

Instagram e Threads

Dal momento che il nuovo social è strettamente connesso a Instagram, non servirà registrarsi per accedere, basterà infatti usare le proprie credenziali Instagram e l’accesso sarà garantito senza nessun problema.

Per quanto riguarda l’Italia e l’Unione Europea, il servizio non è ancora ufficialmente disponibile per questioni di privacy, il colosso dei social network ha deciso di essere cauto data la complessità delle norme comunitarie in materia di privacy.

Installare Threads manualmente

Dunque come intuibile, non c’è un vero e proprio blocco del social per l’Italia, bensì una restrizione geografica al download che non lo rende scaricabile dagli stores ufficiali nella nostra nazione, tale blocco è facilmente superabile in realtà, per Android la procedura è molto semplice ed è la seguente: