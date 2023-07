Le app per cani e gatti presenti sugli Store online stanno affrontando un notevole sviluppo e un miglioramento consistente delle proprie prestazioni. Si tratta di applicazioni generalmente sottovalutate, che consentono all’utente una molteplicità di funzioni, tra cui: tracciare e geolocalizzare la posizione corretta del proprio animale in caso di smarrimento, trovare studi veterinari più vicini alla propria abitazione, ottenere informazioni a riguardo e valutarne le competenze, essere informato sulla presenza di luoghi in cui vi è il rischio di incontrare “bocconi avvelenati“, di individuare eventuali rifugi per animali abbandonati, smarriti o maltrattati.

App per cani, ecco cosa sabbi fare

Tra le applicazioni che consentono questa molteplicità di servizi inclusi, garantendo, allo stesso tempo anche prestazioni ottima qualità, ricordiamo:

DOG SCANNER

Questa app consente di identificare i cani di razza pura ma anche di riconoscere in termini di percentuale le varie razze che hanno portato alla nascita del vostro meticcio. Anche se naturalmente non possiamo ritenerla affidabile al 100%. l’App è disponibile sia sui dispositivi iOS sia Android, ed esiste una sua versione anche per identificare gatti e cavalli, e se Infatti si presenta con il nome di cat scanner e horse scanner.

BOCCONI AVVELENATI

Si tratta di un’app molto utile ed importante utilizzata per proteggere i vostri amici a quattro zampe dal rischio di mangiare eventuali esche tossiche o avvelenate. La nascita dell’applicazione deriva dalla collaborazione tra il Ministero della salute e il laboratorio zooprofilattico sperimentale. Esso è molto semplice da utilizzare, innanzitutto l’utente deve inserire i suoi dati personali, al fine di evitare segnalazioni fasulle. Dopodiché egli dovrà indicare la posizione corretta tramite geolocalizzazione ed effettuare una foto del luogo in cui è stata appunto avvistato un boccone avvelenato. L’app mostra tutti i luoghi che sono stati segnalati in precedenza da altri utenti e dà la possibilità ai nuovi di evidenziarne degli altri.

In poche parole attraverso la collaborazione di ognuno possiamo garantire una maggiore protezione ai nostri amici pelosi.

DOG HEALTH

Latte in questione consente di digitalizzare il libretto sanitario del nostro animale a quattro zampe. Inoltre permette di inserire tutte le informazioni relative al veterinario oltre alla possibilità di individuarne di nuovi, e leggere tutte le informazioni ad essi relativi.

DOG WALK

Consente di registrare i movimenti e le passeggiate all’aperto fatte con il nostro cane o gatto. Inoltre permette di tracciare la sua posizione in caso di smarrimento. Può essere applicato comodamente al collare e la quantità dei servizi inclusi può essere decisa tramite il pagamento di un abbonamento.

ZAMPY LIFE

Questa app può essere utilizzata per tutti i tipi di animali. Essa consente di individuare i veterinari più vicini a noi, soprattutto quei luoghi in cui vi sono animali da adottare o che siano stati abbandonati.

PAWSHAKE

Powershake rappresenta una delle App più utili per aiutarvi nella ricerca di un dog-sitter più vicino a voi. La piattaforma, infatti, consente di reperire tutte le informazioni relative ai dogsitter in circolazione, le sue precedenti esperienze, la possibilità di chattare con lui prima di incontrarsi di persona e ogni altra informazione che possa essere utile per la ricerca.