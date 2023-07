Windtre rinnovale sue offerte di rete fissa Super Internet Casa in tecnologia FWA Outdoor. In particolare incrementando le regioni in cui è possibile attivare il servizio su rete 5G. Cambiano anche alcuni prezzi sulle nuove attivazioni della versione 5G che per quella su rete 4G.

L’operatore ha esordito la modalità FWA Outdoor a partire dal 29 Agosto 2022 con l’offerta Super Internet Casa FWA Outdoor, che permette di raggiungere fino a 100 Mbps con l’utilizzo di un’antenna esterna per la ricezione del segnale della rete mobile 4G WINDTRE.

Da Aprile, inoltre, WINDTRE ha reso disponibile anche la connettività FWA Outdoor su rete 5G tramite l’offerta Super Internet Casa 5G, con velocità massima di 300 Mbps in download e di 50 Mbps in upload.

L’offerta WINDTRE Super Internet Casa 5G con connettività FWA su rete 5G attivabile in: Piemonte, Sicilia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Campania.

Quali sono i nuovi prezzi delle offerte FWA Outdoor 4G e 5G di WINDTRE?

Per le nuove attivazioni di Super Internet Casa 5G in FWA Outdoor, è aumentato di 1 euro al mese il costo standard dell’offerta per chi attiva solo la linea fissa senza convergenza, che è passando dai precedenti 25,99 euro al mese ai nuovi 26,99 euro al mese.

Quindi, è aumentato di 1 euro anche il costo standard della versione 5G con Netflix incluso, ossia Super Internet Casa 5G & Netflix, che per i nuovi clienti che attivano solo la linea fissa senza convergenza è passato dai precedenti 36,99 euro al mese a 37,99 euro al mese.

È rimasto invece invariato il costo mensile previsto per i clienti mobile WINDTRE che attiveranno in convergenza l’offerta FWA Outdoor 5G, che è sempre pari a 23,99 euro al mese.

Ma buone notizie per le nuove attivazioni: dal 26 Giugno si è abbassato a 33,99 euro al mese (prima a 34,99) il costo di Super Internet Casa 5G & Netflix per i clienti mobile WINDTRE in convergenza.

L’offerta Super Internet Casa in FWA Outdoor su rete 4G, con velocità fino a 100 Mbps, ha subito cambiamenti tutti i nuovi clienti (24,99 euro al mese) e in caso di convergenza per i clienti mobile WINDTRE (22,99 euro al mese).

Per le nuove attivazioni è diminuito il costo di Super Internet Casa & Netflix in FWA Outdoor 4G per i clienti mobile WINDTRE a 32,99 euro invece dei precedenti 33,99 euro. Nel caso si voglia attivare Super Internet Casa & Netflix FWA Outdoor 4G senza la convergenza il costo rimane a 35,99 euro al mese.

Un paio di ultime cose che vorrete sapere

Ricordiamo che le offerte FWA Outdoor, sia 4G che 5G, richiedono un costo di installazione di 99,99 euro. Il prezzo non esiguo è rateizzabile a 3,99 euro al mese per 24 mesi.

Notizia importante elargita lo scorso novembre è stata quella dell’inserimento della nuova clausola ISTAT sull’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione. Questa permetterà all’operatore, a partire da Gennaio 2024, di aumentare i prezzi ai clienti in caso di aumento dell’indice dei costi al consumo di ISTAT.

Se siete clienti di quest’operatore allora fateci sapere cosa ne pensate di tutti questi nuoci cambiamenti!