La 5 porte compatta di Kia vede ufficialmente la luce, in questi giorni il produttore ha ufficializzato la nuova Picanto, una vettura che viene arricchita con un design audace e tutta la tecnologia di ultima generazione, grazie ai numerosi aggiornamenti che permetteranno di godere pienamente di una guida moderna.

Uno dei modelli più preferiti del segmento A, ed utilizzatissima nelle grandi città per le ridotte dimensioni, la nuova Picanto non perde la propria anima, mantenendo sempre una lunghezza di 3,595 metri, con altezza di 1,485 metri e passo di 2,40 metri, senza comunque andare ad inficiare l’abitabilità, la capacità massima di carico, considerando i sedili ripiegati, raggiunge infatti 1010 litri.

La filosofia “Opposites United” viene riportata anche nella nuova Picanto, integrando un frontale completamente ridisegnato, una distintiva firma luminosa che vuole fungere da raccordo tra le parti e le prese d’aria. Posteriormente, invece, il perfetto collegamento verticale con il paraurti, offre una firma luminosa che prova ad enfatizzare la larghezza di tutta la vettura (sono disponibili 9 colorazioni differenti). I cerchi avranno un design rinnovato, in lega da 14 pollici (di serie) fino a 16 pollici; sarà disponibile anche la variante GT line, caratterizzata a sua volta da un frontale più aggressivo ed appunto i cerchi da 16 pollici (ma con il taglio diamantato). Le motorizzazioni disponibili al lancio saranno un paio: benzina da 1,0 o 1,2 litri, pronti a differenziarsi nell’efficienza e nelle prestazioni, con trazione anteriore, cambio manuale automatizzato a cinque marce, per ridurre al massimo lo stress della guida cittadina.

Nuova Kia Picanto, la tecnologia

Non manca all’interno della nuova Kia Picanto una buona dose di tecnologia di ultima generazione, con di serie un display touchscreen da 8 pollici (e display digitale nel quadro strumenti), dotato di connettività bluetooth multipoint, oltre al supporto a Android Auto e Apple CarPlay. Le funzionalità Kia Connect permettono di includere al proprio interno una gamma ampissima di servizi ed informazioni, con possibilità di inviare le informazioni di viaggio all’auto da remoto, ancora prima di partire.

La vettura introduce l’Online Voice Recognition, utilissimo per utilizzare la voce per inviare alcuni comandi vocali, ma anche Online Navigation, per fornire i percorsi migliori basandosi sui dati del meteo e del traffico in tempo reale, oppure Last Mile Navigation. Gli utenti che installeranno Kia Connect sul proprio smartphone, potranno proseguire con la navigazione anche una volta che avranno parcheggiato la propria vettura.

Parlando di tecnologie relative all’assistenza alla guida, all’interno della nuova Kia Picanto troviamo disponibili ADAS di ogni tipo di ultima generazione, ben 7 airbag dislocati in tutto l’abitacolo, i punti di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini, ed il sensore di allaccio della cintura.