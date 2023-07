Riuscire a fare meglio dei provider virtuali risulterebbe praticamente impossibile in questo momento. Gli utenti se ne sono accorti ed infatti stanno cercando di sottoscrivere le migliori opportunità lanciate da questi operatori telefonici. Tra le migliori offerte di un gestore attualmente ben voluto come ho. Mobile ce n’è una davvero incredibile. Stiamo parlando della nuovissima soluzione da 300 giga, la quale viene indirizzata a tutti gli utenti che provengono da Fastweb, Iliad, Poste Mobile ed altri provider MVNO.

ho. Mobile lancia la nuova offerta da 300 giga a soli 10,99 euro al mese per sempre

Gli utenti che sceglieranno questa volta di sottoscrivere l’offerta di ho. Mobile, potranno basarsi su un’offerta davvero straordinaria, la quale include al suo interno tutto ciò che c’è da chiedere. Basterà pagare solo 10,99 € al mese per sempre per ottenere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. In più ci saranno 300 giga disponibili per navigare in internet, sfruttando la potenza del 4G.

Ricordiamo che tutti questi vantaggi sono inclusi all’interno dell’offerta:

Rete 4G con velocità fino a 30 Mbps

Navigazione in hotspot

Numero 42121 per credito residuo

SMS ho. chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata

Gli utenti inoltre potranno decidere se mantenere il vecchio numero di telefono attivarne uno totalmente nuovo. Si potrà pagare inoltre online ricevendo la scheda direttamente a casa, attivandola in edicola o tramite l’applicazione ufficiale. Nel caso in cui non si volesse ricevere a casa la scheda, la si potrà ritirare ed attivare in edicola pagando sia con carta che in contanti.