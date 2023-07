La friggitrice ad aria a doppio cestello Hisense HAF2900D è un fantastico dispositivo di cottura versatile e innovativo che offre una serie di funzionalità progettate per migliorare l’esperienza in cucina. Dotata di 8 programmi automatici, permette non solo di friggere (ad aria), ma anche di cuocere dolci come biscotti, muffin o torte e di arrostire diversi tipi di carne. Inoltre, la possibilità di modificare manualmente la temperatura durante il funzionamento consente di regolare la croccantezza e l’aspetto dei cibi, offrendo un controllo completo sul processo di cottura.

Hisense HAF2900D: una friggitrice ad aria multifunzione

Uno degli aspetti più distintivi della Hisense HAF2900D è la sua capacità. Dotata di due cestelli indipendenti da 5,5 litri e 3,3 litri (totale da 8,8 litri), questa friggitrice ad aria permette di preparare più ricette contemporaneamente, rendendo più semplice e veloce la preparazione di un pasto completo e salutare. Questa caratteristica è particolarmente utile per le famiglie numerose o per chi, come noi, cucina pasti particolarmente complessi e raffinati.

Facilità d’uso e pulizia dopo la cottura

La facilità d’uso è un altro punto di forza della Hisense HAF2900D. Il suo display a LED ben visibile ed il pannello di controllo touch rendono l’interfaccia intuitiva e facile da navigare. Siamo riusciti, infatti, ad utilizzarla senza problemi e senza leggere le istruzioni sin dal primo utilizzo. Una vera chicca per chi non ha tempo da perdere. Inoltre, il cestello di cottura antiaderente e removibile facilita non di poco la pulizia dopo l’uso. Sarà, dunque, sufficiente rimuovere il ripiano basso e dare un veloce risciaquo post cottura, per farlo tornare nuovamente brillante. Ribadiamo, una vera chicca per chi vuole cucinare pasti salutari e gustosi, ma ha poco a tempo a disposizione.

Specifiche tecniche d’alta gamma

Dal punto di vista tecnico, questa friggitrice ad aria a doppio cestello Hisense HAF2900D ha una potenza di 220-240V / 1700W ed un range di temperatura che va da 80 a 200 gradi Celsius. Le sue dimensioni sono compatte, considerando la sua capacità e sono di 30,6 x 40 x 35,2 cm. Per non farci mancare nulla, per chi fosse interessato per posizionarla sui mobili della propria cucina: il cavo di alimentazione ha una lunghezza di 0,7 metri.

Conclusioni e prezzo

In conclusione, la friggitrice ad aria a doppio cestello Hisense HAF2900D si distingue per la sua versatilità, capacità e facilità d’uso, nonché per il suo prezzo interessante. Infatti, è possibile trovarla a circa 170 euro in offerta (199 euro di listino) presso le principali catene di elettronica. Se foste, invece, interessati alla versione ad un solo cestello, la potete trovare su Amazon a 119 euro.

Che si tratti di friggere (ad aria), cuocere o arrostire, questo prodotto offre una serie di funzioni che facilitano la preparazione di una vasta gamma di piatti. Con la sua capacità di preparare più ricette contemporaneamente e il suo controllo preciso della temperatura, la Hisense HAF2900D è un’aggiunta preziosa a qualsiasi cucina. Assolutamente consigliata!