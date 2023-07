MG Italia, ecco la campagna 'Go Green', per un futuro votato all'elettrico

‘Go Green’: Invito all’elettrico, questo è il nome della nuova campagna di MG Italia, derivante dalla consapevolezza di stimolare lo sviluppo di una maggiore sensibilità verso la mobilità sostenibile, per un futuro interamente votato all’elettrico.

L’idea alla base di MG Italia è proprio quella di cercare invitare gli utenti ad abbracciare uno stile di guida completamente elettrico, convincendo sopratutto gli indecisi, coloro che al momento attuale non comprendono quali possano essere i benefici di una soluzione di questo tipo. Il tutto si tramuta in uno sconto accessorio che MG Italia proporrà ai consumatori che si presenteranno nei concessionari del brand, con un preventivo di qualsiasi altro costruttore (anche senza rottamazione). Grazie alla somma con gli incentivi governativi, il risparmio per l’utente finale potrà anche essere di ben 8’200 euro (di cui 3’200 li mette appunto MG Italia).

Come aderire alla campagna di MG Italia

Il primo requisito, come specificato poco sopra, è quello di essere in possesso di un preventivo di un auto NON EV (il che porta ad uno sconto di 800 euro), a cui si può sommare la volontà di acquistare una MG4 Electric (altri 800 euro), pagandola con un finanziamento Santander Consumer Bank (800 euro in più), per finire con l’eventuale rottamazione (sempre 800 euro). Cumulando tutte le cifre appena elencate, il consumatore potrà godere di un risparmio incredibile, pari a ben 3200 euro, a cui sommare eventualmente i 5000 euro previsti dallo Stato, per raggiungere la cifra di 8200 euro.

Se interessati alla promozione, dovete assolutamente conoscere MG4 Electric, l’ultima creazione dell’azienda, una 100% elettrica con autonomia fino a 450km, dalle dimensioni compatte (fino a 4.287 metri di lunghezza, 1,836 metri di larghezza e 1,50 metri di altezza, ma con passo di 2,705 metri) e dal design unico. Studiata alla perfezione per permettere a cinque persone di sostare comodamente nell’abitacolo (vano bagagli fino a 1’165 litri), è disponibile all’acquisto in tre allestimenti: standard da 51 kWh (e autonomia fino a 350km), Comfort e Luxury con batteria da 64 kWh e motore elettrico da 150kW.