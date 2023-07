Finalmente un muro è stato abbattuto. La novità di queste ultime ore per quanto concerne il mercato della telefonia mobile è certamente l’introduzione di un’app ufficiale in casa Iliad. In seguito ad un’attesa lunga oltre cinque anni, il gestore francese ha deciso di concedere a tutti i suoi clienti la comodità di un’app su smartphone.

Iliad, finalmente è in arrivo l’app su Android e iPhone

Le indiscrezioni sul web di queste ultime ore sono chiare. Ancora pochi giorni e poi sui marketplace di Android e di iPhone sarà disponibile un’app che gli utenti potranno utilizzare per gestire al meglio il loro profilo tariffario.

Ancora non sono chiare quali saranno le funzioni per gli utenti di Iliad una volta installata l’app, ma non è difficile pensare a quelle che sono le tradizionali funzioni già ora disponibili con i servizi degli altri gestori. I clienti, ad esempio, avranno la possibilità di caricare il loro credito residuo, oppure potranno visualizzare i consumi effettuati per la connessione di rete o ancora cambiare la loro offerta base.

Il lancio dell’app di Iliad farà quindi fermare quello che è l’attuale ricorso ad app parallele, soprattutto su Android, per la gestione del proprio profilo tariffario.

Le novità in casa Iliad in questo mese di luglio non terminano quindi. Sotto il fronte commerciale, infatti, il gestore ha da poco garantito la sua offerta Flash 130, una tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 130 Giga al solo costo di 8,99 euro al mese.