Whatsapp, ora basta inviare un messaggio per comprare un biglietto dell'autobus

L’innovazione nel settore dei trasporti pubblici sta prendendo una piega interessante con l’introduzione di un nuovo sistema di acquisto dei biglietti tramite WhatsApp. Il suo nome è “Chat&Go” ed è stato sviluppato da Actv in collaborazione con il gruppo Avm e la società OpenMove.

Whatsapp: Chat&Go sembra essere la soluzione che svolterà l’acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico

“Chat&Go” consente agli utenti di acquistare biglietti per il trasporto pubblico utilizzando uno dei servizi di messaggistica più popolari al mondo. Gli utenti possono inquadrare un QR code situato presso le fermate del trasporto pubblico per accedere a una chat che, in pochi passaggi, permette di acquistare vari tipi di biglietti. Tra questi c’è il biglietto singolo urbano, il biglietto per l’aeroporto e il biglietto turistico per il vaporetto.

Se non si dispone di un QR code, è possibile avviare una chat con un numero specifico e inviare un messaggio qualsiasi per ricevere automaticamente una risposta con le istruzioni per l’acquisto. Questo sistema è pensato per essere utilizzato come soluzione “last minute” e si rivolge a un’ampia fascia della popolazione.

I primi dati di vendita indicano che il sistema “Chat&Go” ha superato le aspettative. Tra il 20 e il 29 giugno, sono stati venduti 12 mila biglietti, per un totale di 63 mila euro. Le vendite sono aumentate in particolare nell’ultima settimana, durante la quale sono stati venduti circa 10 mila biglietti, per un totale di 52 mila euro.

Questo nuovo sistema di acquisto dei biglietti tramite WhatsApp rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei servizi di trasporto pubblico. Offre un modo conveniente e facile per gli utenti di acquistare biglietti, contribuendo a migliorare l’esperienza complessiva del viaggio.